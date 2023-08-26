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Цены на зерно в Украине: сколько стоит пшеница в августе

26 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 26 августа 2023 года
Пшеница в руках. Фото: humboldtssecretsupplies.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина играет значительную роль среди ведущих мировых поставщиков зерна. Она активно выращивает и экспортирует разнообразные зерновые культуры, такие как пшеница, кукуруза и ячмень. Однако российское вторжение, блокада и разрушение портов в Черном море оказали негативное влияние на вывоз зерновых из Украины. В результате цены на зерно на мировом рынке начали расти, вызывая серьезные опасения по поводу продовольственной безопасности в мире. Впрочем, в Минагрополитики уверены, что Украина сможет экспортировать пшеницы не менее, чем в прошлом году. По данным ведомства, погодные условия позволят аграриям собрать и экспортировать не меньше пшеницы в течение маркетингового года 2023/2024 по сравнению с предыдущим сезоном. Этого удастся достичь даже при уменьшении производственных площадей на 20%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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По состоянию на 26 августа средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4298 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 26 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни сильно упала. Так, в пятницу, 18 августа, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4595 грн и с тех пор практически постоянно падала до 4274 грн за тонну, что составляло минимум за неделю. Он был зафиксирован в четверг, 24 августа.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Война в Украине оказывает значительное влияние на рынок зерновых. Из-за сложной ситуации экспортеры пшеницы испытали значительные трудности.

Война привела к остановке работы многих украинских портов, что усложнило процесс экспорта. Кроме того, военные действия существенно повлияли на урожай пшеницы в Украине. Повреждение посевных площадей и сельхозтехники в результате боевых действий привело к сокращению производства пшеницы.

Кроме того, ценовая динамика на рынке пшеницы формируется под влиянием различных факторов. Украина является одним из самых крупных экспортеров пшеницы в мире. Поэтому цены на пшеницу в Украине во многом зависят от цен на пшеницу на мировых рынках. Климатические условия также влияют на урожайность пшеницы. Кроме того, влияет на цены и уровень спроса. Спрос на пшеницу в Украине зависит от внутреннего потребления, экспорта и импорта.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и рапс . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменю и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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