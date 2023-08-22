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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник у серпні

22 серпня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 22 серпня 2023
Поле соняшників. Фото: hearstapps.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна вважається однією з провідних держав-експортерів зернових культур. Пшениця, кукурудза та ячмінь, які вирощуються на її території, до останнього часу активно постачалися на зовнішні ринки та у країни, що розвиваються. На жаль, через блокаду та пошкодження Росією портів на Чорноморському узбережжі Україна наразі стикається з труднощами у вивезенні зернових культур зі своєї території. Ця ситуація спричинила підвищення цін на зерно на всесвітньому ринку. До того ж, за деякою інформацією, наразі РФ, Туреччина і Катар працюють над новою тристоронньою угодою, яка має прийти на зміну "зерновій угоді", але вже без участі України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Станом на 22 серпня середня ціна на соняшник в Україні становить 13 803 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 22 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів майже не змінювалась. Так, у понеділок, 14 серпня, середня вартість тонни соняшнику становила 14 171 грн, що було тижневим максимумом. Відтоді ціна на цей вид зернових дещо впала. З суботи, 19 серпня, середня ціна на соняшник в Україні становить 13 803 грн разом з ПДВ.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні в умовах війни з Росією формуються під впливом низки факторів, включаючи:

  • Зниження посівних площ соняшником через бойові дії.
  • Закриття морських портів, що ускладнює експорт соняшнику.
  • Зростання цін на добрива та інші сільськогосподарські ресурси.
  • Нестача робочої сили.
  • Збільшення попиту на соняшник з боку інших країн, які раніше імпортували його із Росії.

Війна в Україні мала руйнівний вплив на аграрний сектор країни. Внаслідок бойових дій було пошкоджено чи знищено понад 20% сільськогосподарських угідь країни. Крім того, війна призвела до нестачі робочих рук, добрив, палива та інших сільськогосподарських ресурсів. Також варто відзначити, що вартість соняшнику визначається впливом різноманітних чинників, включаючи обсяг його виробництва, рівень попиту на нього, кліматичні умови та економічні фактори.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та ріпаку. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни. 

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