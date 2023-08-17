Ціни на зерно в Україні: скільки коштує ячмінь у серпні

Збирання ячменю. Фото: insideoutstudios.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших світових експортерів зерна. Зернові культури, такі як пшениця, кукурудза та ячмінь є важливими сільськогосподарськими продуктами країни. Нажаль, наразі Україна не може експортувати зерно зі своїх портів Чорним морем через російську блокаду. Це призвело до зростання цін на зерно на світовому ринку та викликало побоювання щодо продовольчої безпеки. Проте станом на 14 серпня в поточному сезоні Україна здійснила експорт зернових і зернобобових культур обсягом 3,122 млн тонн. З цієї загальної кількості 848 тис. тонн було відправлено за кордон протягом цього місяця.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

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Станом на 17 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 633 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 17 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів дещо впала. Так, у середу, 9 серпня, середня вартість тонни ячменю становила 3859 грн і трималася на цьому рівні аж до понеділка, 14 серпня. Вже наступного дня, 15 серпня, ціна на цю продукцію трохи зросла до 3877 грн, а потім впала до нинішніх показників.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Війна в Україні дуже вплинула на ринок ячменю. Це пов'язано з тим, що внаслідок бойових дій скоротився врожай ячменю, а також утруднено експорт зерна з країни. В даний час зерно експортується з України через залізничні колії та річкові порти. Однак це не може замінити експорт через морські порти, і обсяги експорту ячменю з України значно нижчі, ніж до війни.

Падіння експорту ячменю з України може мати серйозні наслідки для продовольчої безпеки у багатьох країнах світу. Особливо вразливі до цих наслідків країни, що розвиваються, які залежать від імпорту ячменю з України.

Інші фактори, які можуть вплинути на ціни на ячмінь в Україні найближчим часом:

Тривалість війни

Рівень врожайності ячменю в Україні

Можливість експорту зерна з України

Погода

Попит на ячмінь на світовому ринку

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.