Ціни на кукурудзу в Україні 25 07 2023

Збір кукурудзи. Фото: unsplash.com/Taylor Siebert

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну в Україні та обстріли українських портів з боку російських, наша країна залишається одним із лідерів у світовому виробництві та експорті зернових культур. Україна активно постачає на світові ринки різноманітні зернові, такі як пшеницю, овес, кукурудзу, ячмінь та інші сільськогосподарські культури.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

Читайте також:

Ціни на кукурудзу в Україні

Станом на 26 липня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 096 грн за тонну разом з ПДВ.

Ціна на кукурудзу. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів різко пішла вгору. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни кукурудзи становила 5 090 грн за тонну підіймалась до 5 100 грн за тонну. Втім на вихідних ціна значно впала, до 5 017 гривень за тонну. Наразі ціна на кукурудзу в Україні майже максимальна за тижневий період.

Динаміка зміни ціни на кукурудзу впродовж останнього тижня. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу

Ціна на кукурудзу формується під впливом багатьох факторів. Так, ккукурудза є теплолюбною культурою, тому її врожайність сильно залежить від погодних умов. Крім того, на ціни на кукурудзу також впливає співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Якщо попит на кукурузу переважає над пропозицією, ціна збільшується, і навпаки.

Також можуть впливати місцеві та світові економічні події, політичні зміни, курс валют, тарифи на експорт і імпорт та інші фактори, що впливають внутрішню та міжнародну на торгівлю. В Україні основним таким чинником звісно є війна та її вплив на вітчизняну агропромісловість.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої. Крім того, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.