Цены на кукурузу в Украине 25 07 2023

Сбор кукурузы. Фото: unsplash.com/Taylor Siebert

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну в Украине и обстрелы украинских портов российскими, наша страна остается одним из лидеров в мировом производстве и экспорте зерновых культур. Украина активно поставляет на мировые рынки разнообразные зерновые, такие как пшеница, овес, кукуруза, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

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Цены на кукурузу в Украине.

По состоянию на 26 июля средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5096 грн за тонну вместе с НДС.

Цена на кукурузу. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни резко пошла вверх. Так, в начале прошлой недели средняя стоимость тонны кукурузы составила 5090 грн за тонну и поднималась до 5100 грн за тонну. Впрочем, на выходных цена значительно упала, до 5 017 гривен за тонну. В настоящее время цена на кукурузу в Украине почти максимальна за недельный период.

Динамика изменения цены на кукурузу в течение последней недели. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу

Цена на кукурузу формируется под влиянием многих факторов. Да, ккукуруза является теплолюбивой культурой, поэтому ее урожайность сильно зависит от погодных условий. Кроме того, цены на кукурузу также влияют на соотношение спроса и предложения на рынке. Если спрос на кукурузу превалирует над предложением, цена увеличивается, и наоборот.

Также могут влиять местные и мировые экономические события, политические изменения, курс валют, тарифы на экспорт и импорт и другие факторы, влияющие на внутреннюю и международную торговлю. В Украине основным таким фактором, конечно, является война и ее влияние на отечественную агропромышленность.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои. Кроме того, мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.