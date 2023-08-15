Ціни на зернові в Україні станом на 15 серпня 2023

Збирання сої. Фото: insideoutstudios.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відома своїми великими земельними ресурсами, сприятливим кліматом та довгою історією у сільському господарстві. Зернові культури, такі як пшениця, ячмінь, кукурудза та інші, становлять значну частину аграрного виробництва країни. Війна в Україні негативно вплинула на експорт зерна з країни. Внаслідок війни українські порти були заблоковані або зруйновані, що призвело до скорочення обсягів експорту зерна. Втім, українські аграрії продовжують працювати і збирати врожай навіть в таких надскладних умовах. Українські сільськогосподарські виробники вже зібрали врожай ранніх зернових культур обсягом 22 мільйони 961 тисяча тонн. Найбільший врожай був зібраний на Одещині, де намолотили 3,2 мільйони тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

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Станом на 15 серпня середня ціна на сою в Україні становить 18 875 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 15 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на сою упродовж останніх днів майже не змінювалась. Так, у понеділок, 7 серпня, середня вартість тонни ріпака становила 18 547 грн. Вже наступного дня ціна на цю продукцію зросла до 18 875 грн і досі тримається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою

Ціни на сою в Україні формуються на основі багатьох факторів. Це і споживання сої у тваринництві та птахівництві і використання її у виробництві рослинної олії і експорт сої до інших країн. Ціни на сою в Україні також залежать від цін на інші сільськогосподарські культури, такі як пшениця, кукурудза та ріпак. Ці культури є конкурентами сої на ринку, тому ціни них впливають і на ціни на сою.

Крім того, ціни на сою в Україні також залежать від міжнародних цін на сою. Це пов'язано з тим, що Україна є великим експортером сої, тому ціни на світовому ринку також впливають на ціни на сою в Україні. Війна в Україні негативно вплинула на ціни на сою в країні. Внаслідок війни українські порти були закриті, що призвело до скорочення обсягів експорту сої.

Війна також призвела до зростання цін на сільськогосподарські ресурси, такі як добрива та пестициди. Це також спричинило збільшення витрат на виробництво сої, що також призвело до зростання цін на ці зернові.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Також ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.