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Цены на зерно в Украине: сколько стоит соя в августе

15 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 15 августа 2023 года
Уборка сои. Фото: insideoutstudios.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина известна своими обширными земельными ресурсами, благоприятным климатом и долгой историей в сельском хозяйстве. Зерновые культуры, такие как пшеница, ячмень, кукуруза и другие, составляют значительную часть аграрного производства страны. Война в Украине оказала негативное влияние на экспорт зерна из страны. В результате войны украинские порты были заблокированы или разрушены, что привело к сокращению объемов экспорта зерна. Впрочем, украинские аграрии продолжают работать и убирать урожай даже в таких сверхсложных условиях. Украинские сельскохозяйственные производители уже собрали урожай ранних зерновых культур объемом 22 миллиона 961 тысячу тонн. Наибольший урожай был собран в Одесской области, где намолотили 3,2 миллиона тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.

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По состоянию на 15 августа средняя цена на сою в Украине составляет 18 875 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 15 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на сою за последние дни почти не изменялась. Так, в понедельник, 7 августа, средняя стоимость тонны рапса составила 18 547 грн. Уже на следующий день цена на эту продукцию выросла до 18 875 грн и по-прежнему держится на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою

Цены на сою в Украине формируются на основе многих факторов. Это и потребление сои в животноводстве и птицеводстве и использование ее в производстве растительного масла и экспорт сои в другие страны. Цены на сою в Украине зависят также от цен на другие сельскохозяйственные культуры, такие как пшеница, кукуруза и рапс. Эти культуры являются конкурентами сои на рынке, поэтому цены на них влияют и на цены на сою.

Кроме того, цены на сою в Украине также зависят от международных цен на сою. Это связано с тем, что Украина — крупный экспортер сои, поэтому цены на мировом рынке также влияют на цены на сою в Украине. Война в Украине оказала негативное влияние на цены на сою в стране. В результате войны украинские порты были закрыты, что привело к сокращению объемов экспорта сои.

Война также привела к росту цен на сельскохозяйственные ресурсы, такие как удобрения и пестициды. Это также увеличило затраты на производство сои, что также привело к росту цен на эти зерновые.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и рапса . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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