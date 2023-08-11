Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник у серпні arrow

Ціни на зерно в Україні: скільки коштує соняшник у серпні

11 серпня 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 11 серпня 2023
Поле соняшників. Фото: wboy.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна відіграє одну з провідних ролей в аграрному секторі світу, зокрема у вирощуванні зернових культур, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та інші. Завдяки своїм родючим ґрунтам наша країна успішно експортує зерно в різні країни світу навіть незважаючи на виснажливу війну з Росією. Так, щоб розблокувати експорт зерна військово-морські сили України оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, які прямують до та з чорноморських портів України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

Читайте також:

Станом на 11 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 14 227 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останніх днів практично не змінювалась. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни соняшнику була значно нижчою і становила 14 031 грн за тонну, а згодом довгий час трималась на рівні 14 197 грн. Наразі ціна є майже максимальною за тижневий період.

null
Динаміка зміни ціни на кукурудзу впродовж останнього тижня. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу

Цінова динаміка на соняшник визначається комплексом факторів, які включають кліматичні умови, попит і пропозицію на ринку, економічні і політичні зміни, валютні курси та геополітичну ситуацію в країнах постачальника. Так, війна в Україні має серйозний негативний вплив на виробництво та експорт зернових культур, включаючи соняшник. Обмеження доступу до польових робіт, замінування полів, ризики втрати врожаю та проблеми з транспортуванням впливають на цінову динаміку. 

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь у серпні. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, кукурудзиріпаку та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз