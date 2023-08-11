Ціни на зернові в Україні станом на 11 серпня 2023

Поле соняшників. Фото: wboy.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє одну з провідних ролей в аграрному секторі світу, зокрема у вирощуванні зернових культур, таких як пшениця, кукурудза, ячмінь та інші. Завдяки своїм родючим ґрунтам наша країна успішно експортує зерно в різні країни світу навіть незважаючи на виснажливу війну з Росією. Так, щоб розблокувати експорт зерна військово-морські сили України оголосили тимчасові коридори для торговельних суден, які прямують до та з чорноморських портів України.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Станом на 11 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 14 227 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останніх днів практично не змінювалась. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни соняшнику була значно нижчою і становила 14 031 грн за тонну, а згодом довгий час трималась на рівні 14 197 грн. Наразі ціна є майже максимальною за тижневий період.

Динаміка зміни ціни на кукурудзу впродовж останнього тижня. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу

Цінова динаміка на соняшник визначається комплексом факторів, які включають кліматичні умови, попит і пропозицію на ринку, економічні і політичні зміни, валютні курси та геополітичну ситуацію в країнах постачальника. Так, війна в Україні має серйозний негативний вплив на виробництво та експорт зернових культур, включаючи соняшник. Обмеження доступу до польових робіт, замінування полів, ризики втрати врожаю та проблеми з транспортуванням впливають на цінову динаміку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь у серпні. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, кукурудзи, ріпаку та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.