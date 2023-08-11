Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 августа 2023 года

Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в августе
Украина играет одну из ведущих ролей в аграрном секторе мира, в частности, в выращивании зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза , ячмень и другие. Благодаря своим плодородным почвам наша страна успешно экспортирует зерно в разные страны мира, даже несмотря на изнурительную войну с Россией. Так, чтобы разблокировать экспорт зерна военно-морские силы Украины объявили временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов Украины.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.
По состоянию на 11 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 14 227 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на подсолнечник за последние дни практически не изменялась. Так, в начале прошлой недели средняя стоимость тонны подсолнечника была значительно ниже и составляла 14 031 грн за тонну, а затем долгое время держалась на уровне 14 197 грн. Сейчас цена почти максимальная за недельный период.
Как формируются цены на кукурузу
Ценовая динамика подсолнечника определяется комплексом факторов, включающих климатические условия, спрос и предложение на рынке, экономические и политические изменения, валютные курсы и геополитическую ситуацию в странах поставщика. Да, война в Украине оказывает серьезное негативное влияние на производство и экспорт зерновых культур, включая подсолнечник. Ограничение доступа к полевым работам, заминирование полей, риски потери урожая и проблемы с транспортировкой влияют на ценовую динамику.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень в августе . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, кукурузы, рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.