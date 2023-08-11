Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 августа 2023 года

Поле подсолнечника. Фото: wboy.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина играет одну из ведущих ролей в аграрном секторе мира, в частности, в выращивании зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза , ячмень и другие. Благодаря своим плодородным почвам наша страна успешно экспортирует зерно в разные страны мира, даже несмотря на изнурительную войну с Россией. Так, чтобы разблокировать экспорт зерна военно-морские силы Украины объявили временные коридоры для торговых судов, следующих в и из черноморских портов Украины.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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По состоянию на 11 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 14 227 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последние дни практически не изменялась. Так, в начале прошлой недели средняя стоимость тонны подсолнечника была значительно ниже и составляла 14 031 грн за тонну, а затем долгое время держалась на уровне 14 197 грн. Сейчас цена почти максимальная за недельный период.

Динамика изменения цены на кукурузу в течение последней недели. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу

Ценовая динамика подсолнечника определяется комплексом факторов, включающих климатические условия, спрос и предложение на рынке, экономические и политические изменения, валютные курсы и геополитическую ситуацию в странах поставщика. Да, война в Украине оказывает серьезное негативное влияние на производство и экспорт зерновых культур, включая подсолнечник. Ограничение доступа к полевым работам, заминирование полей, риски потери урожая и проблемы с транспортировкой влияют на ценовую динамику.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень в августе . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, кукурузы, рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.