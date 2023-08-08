Ціни на зернові в Україні станом на 8 серпня 2023

Збір ячменю. Фото: cjust-drinks.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Навіть під час війни з Росією, Україна продовжує залишатися одним із лідерів у виробництві сільськогосподарської продукції. Агропродукція з України має таке велике значення для світового ринку, що Європейська комісія наразі веде інтенсивну роботу з Україною, Молдовою та п'ятьма країнами Європейського Союзу — Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Болгарією — з метою вирішення логістичних проблем із транспортуванням українського зерна, які склалися через припинення роботи "зернової угоди".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

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Ціни на ячмінь в Україні

Станом на 8 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 825 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Слід зазначити, що ціна на ячмінь за останні кілька днів значно впала. Так, ще минулого понеділка, 31 липня, середня вартість тонни ячменю становила 4 047 грн і навіть зросла до свого недільного максимума 1 серпня — до 4 124 грн за тонну. Наразі ціна на ячмінь є мінімальною за тижневий період і тримається на цьому рівні з субботи, 5 серпня.

Динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь

Ціни на зернові формуються на основі попиту та пропозиції. Попит залежить від кількості споживачів, які готові купувати зернові, та від їхньої платоспроможності. Пропозиція зерна залежить від кількості фермерів, які виробляють зерно, та від погодних умов, що впливають на врожайність.

Крім того, ціни на зернові змінються за політичними факторами. Наприклад, війна в Україні дуже вплинула на ціни. Україна є одним із найбільших виробників пшениці, кукурудзи та соняшникової олії у світі. Війна призвела до скорочення виробництва зерна в Україні та порушення експортних потоків. Це спричинило зростання цін на зерно на світових ринках. Зростання цін на зерно вплинуло на продовольчу безпеку багатьох країн, особливо в Африці та на Близькому Сході. Ці країни є великими імпортерами зерна з України і вони зіткнулися з різким зростанням цін на продовольство.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику, ріпаку та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.