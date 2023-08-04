Ціни на зернові в Україні станом на 4 серпня 2023

Поле соняшників. Фото: muralsyourway.vtexassets.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує залишатися провідним світовим виробником та експортером зерна. Однак, Росія намагається активно перешкодити цьому процесу. За висновками експертів, в результаті закриття чорноморських портів та підвищення вартості логістики через Дунай, українські аграрії можут зіткнулися з реальністю продажу зерна за цінами, нижчими на 40 доларів порівняно із собівартістю.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Ціни на соняшник в Україні

Станом на 3 серпня середня ціна на соняшник в Україні становить 14 031 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Ціна на соняшник упродовж останнього тижня значно зросла. Так, минулого четверга, 27 липня, середня вартість тонни соняшника становила 13 983 грн. Згодом ціна піднялась — до 14 011 гривень за тонну. Наразі ціна є максимальною за тижневий період і тримається на цьому рівні уже два дні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник

Ціни на соняшник формуються з урахуванням різноманітних факторів. Серед них варто виділити рівень виробництва соняшнику (врожайність) і попит на соняшникову олію та інші продукти харчової промисловості. На ціни на соняшник також сильно впливають міжнародні фактори, такі як зовнішньоекономічні відносини, тарифи на експорт та імпорт, а також війни.

В Україні основним та найбільш важливим фактором у зміні цін на соняшник звісно є війна з РФ. Її наслідки сильно впливають на можливості здійснення експорту та імпорту сільськогосподарської продукції. Це також відбивається на економіці, створюючи несприятливі умови для аграрного сектора і знижуючи його можливості на міжнародному ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.