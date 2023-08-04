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Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в августе

4 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 4 августа 2023
Поле подсолнечника. Фото: muralsyourway.vtexassets.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Несмотря на полномасштабную войну, Украина продолжает оставаться ведущим мировым производителем и экспортером зерна . Однако Россия пытается активно помешать этому процессу. По выводам экспертов, в результате закрытия черноморских портов и повышения стоимости логистики через Дунай, украинские аграрии могут столкнуться с реальностью продажи зерна по ценам ниже на 40 долларов по сравнению с себестоимостью.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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Цены на подсолнечник в Украине

По состоянию на 3 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 14 031 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине. Фото: tripoli.land

Цена на подсолнечник за последнюю неделю значительно выросла. Так, в прошлый четверг, 27 июля, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 13 983 грн. Впоследствии цена поднялась — до 14 011 гривен за тонну. Сейчас цена является максимальной за недельный период и держится на этом уровне уже два дня.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник

Цены на подсолнечник формируются с учетом разных факторов. Среди них следует выделить уровень производства подсолнечника (урожайность) и спрос на подсолнечное масло и другие продукты пищевой промышленности. На цены подсолнечника также сильно влияют международные факторы, такие как внешнеэкономические отношения, тарифы на экспорт и импорт, а также войны.

В Украине основным и наиболее важным фактором в изменении цен на подсолнечник, конечно, является война с РФ. Ее последствия оказывают большое влияние на возможности осуществления экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции. Это также отражается в экономике, создавая неблагоприятные условия для аграрного сектора и снижая его возможности на международном рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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