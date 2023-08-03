Ціни на кукурудзу в Україні 03 08 2023

Поле кукурудзи. Фото: thecanadianencyclopedia.ca

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на війну в Україні та обстріли українських портів з боку російських загарбників, наша країна залишається одним із провідних гравців у світовому виробництві та експорті зернових культур. Проте війна, на жаль, негативно впливає на експорт українських зернових. В липні 2023 року Україні вдалося експортувати 3,7 мільйона тонн зерновых. Це на 29% менше, ніж у попередньому місяці. Перш за все це пояснюється зупинкою роботи "зернового коридору".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

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Ціни на кукурудзу в Україні

Станом на 3 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 141 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останнього тижня падала і тільки у понеділок, 31 липня, різко пішла вгору. Так, минулої середи, 26 липня, середня вартість тонни кукурудзи становила 4 869 грн за тонну і згодом опустилась до тижневого мінімуму — 4 838 грн. Втім, вже у вівторок, 1 липня, вартість однієї тонни становила 5 250, що є максимумом за тижневий період.

Динаміка зміни ціни на кукурудзу впродовж останнього тижня. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу

Цінова динаміка кукурудзи формується під впливом різноманітних факторів. Кукурудза є теплолюбною культурою, тому врожайність її сильно залежить від погодних умов. Погані погодні умови, такі як посухи або зливи, можуть суттєво позначитися на урожаї, а це в свою чергу впливає на ціни.

Крім того, важливим чинником для формування цін на кукурудзу є співвідношення попиту та пропозиції на ринку. Якщо попит на кукурузу переважає над пропозицією, ціни зазвичай збільшуються, і навпаки, при перевищенні пропозиції над попитом — знижуються.

Також необхідно враховувати вплив місцевих та світових економічних подій, політичних змін, коливання курсів валют, тарифи на експорт і імпорт та інші фактори, які можуть впливати на внутрішню та міжнародну торгівлю.

В Україні основним та найбільш важливим фактором у зміні цін на зернові є війна з РФ. Її наслідки мають прямий вплив на врожайність культур, зокрема і кукурудзу, а також впливають на можливості експорту та імпорту.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці, соняшнику та сої.