Цены на кукурузу в Украине 03 08 2023

Поле кукурузы. Фото: thecanadianencyclopedia.ca

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на войну в Украине и обстрелы украинских портов со стороны российских захватчиков, наша страна остается одним из ведущих игроков в мировом производстве и экспорте зерновых культур. Тем не менее, война, к сожалению, негативно влияет на экспорт украинских зерновых. В июле 2023 года Украине удалось экспортировать 3,7 миллиона тонн зерновых. Это на 29% меньше, чем в предыдущем месяце. Прежде всего, это объясняется остановкой работы "зернового коридора".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

Читайте также:

Цены на кукурузу в Украине

По состоянию на 3 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 141 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последнюю неделю падала и только в понедельник, 31 июля, резко пошла вверх. Так, в прошлую среду, 26 июля, средняя стоимость тонны кукурузы составила 4 869 грн за тонну и впоследствии опустилась до недельного минимума — 4 838 грн. Впрочем, уже во вторник, 1 июля, стоимость одной тонны составляла 5 250, что является максимумом за недельный период.

Динамика изменения цены на кукурузу в течение последней недели. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу

Ценовая динамика кукурузы формируется под влиянием разных факторов. Кукуруза является теплолюбивой культурой, поэтому урожайность сильно зависит от погодных условий. Плохие погодные условия, такие как засухи или ливни, могут существенно сказаться на урожае, что в свою очередь влияет на цены.

Кроме того, важным фактором формирования цен на кукурузу является соотношение спроса и предложения на рынке. Если спрос на кукурузу превосходит предложение, цены обычно увеличиваются, и наоборот, при превышении предложения над спросом — снижаются.

Также необходимо учитывать влияние местных и мировых экономических событий, политические изменения, колебания курсов валют, тарифы на экспорт и импорт и другие факторы, которые могут влиять на внутреннюю и международную торговлю

В Украине основным и наиболее важным фактором в изменении цен на зерновые является война с РФ. Ее последствия оказывают прямое влияние на урожайность культур, включая кукурузу, а также на возможности экспорта и импорта.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и сои.