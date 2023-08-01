Ціни на зернові в Україні станом на 31 липня 2023

Збір ячменю. Фото: cam.ac.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Навіть під час війни з Росією Україна продовжує залишатися одним із лідерів у виробництві сільгосппродукції. Вже цього року було зібрано 11,2 млн тонн ранніх зернових культур. Зокрема, аграрії з Миколаївщини виявилися лідерами зі збору зернових, обмолотивши 414,8 тис. гектарів, а найбільший намолот на Одещині — він склав 1 808 тис. тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

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Ціни на ячмінь в Україні

Станом на 31 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4 047 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь за останні кілька днів значно впала. Так, ще минулого понеділка, 22 липня, середня вартість тонни ячменю становила 4 112 грн і навіть зросла до свого недільного максимума 15 липня. Наразі ціна на ячмінь є мінімальною за тижневий період і тримається на цьому рівні з субботи, 29 липня.

Динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь

Ціни на ячмінь, так само як і на інші товари, залежать від впливу різних факторів, які визначають попит та пропозицію на ринку. Існує кілька основних чинників, що впливають на ціни на ячмінь, такі як обсяг зібраного врожаю за попередній рік, рівень споживацького попиту та конкуренція з іншими зерновими культурами.

Окрім того, варто зазначити, що політична нестабільність та війна в Україні можуть напряму впливати на ціни на зернові. Така ситуація може спричинити зниження обсягів виробництва, складність в транспортуванні товару та небезпеку для постачання на зовнішні ринки.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.