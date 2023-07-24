Ціни на зернові в Україні станом на 22 липня 2023

Збір ячменю. Фото: Forthright James

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна, залишається одним із лідерів у виробництві сільгосппродукції, навіть незважаючи на війну з Росією. Так, у 2022 році наші аграрії зібрали 20,5 млн тонн пшениці, що дозволило Україні зайняти дев'яте місце з виробництва цієї культури. Україна є важливим постачальником сільгосппродукції для багатьох країн світу. Війна в Україні може призвести до зростання цін на продовольство та його нестачі в деяких країнах світу.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

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Ціни на ячмінь в Україні

Станом на 22 липня середня ціна на ячмінь в Україні становить 4005 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Ціна на ячмінь за останні кілька днів значно впала. Так, ще минулої п'ятниці, 14 липня, середня вартість тонни ячменю становила 4127 грн і навіть зросла до свого недільного максимума 15 липня. Тоді середня ціна за 1 тонну становила 4130 грн. Наразі ціна на ячмінь є мінімальною за тижневий період.

Динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь

Ціни на ячмінь, як і будь-який інший товар, формуються під впливом низки чинників, які визначають попит та пропозицію на ринку. Серед основних факторів, що впливають на ціни на ячмінь можна відмітити кількість зібраного врожаю за минулий рік, рывень споживацького попиту та конкуренції з іншими зерновими культурами, тощо.

Крім того, політична нестабільність та війна в Україні можуть напряму впливати на ціни на ячмінь.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.