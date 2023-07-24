Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 июля 2023 года

Сбор ячменя. Фото: Forthright James

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина остается одним из лидеров в производстве сельхозпродукции, даже несмотря на войну с Россией. Так, в 2022 году наши аграрии собрали 20,5 млн. тонн пшеницы, что позволило Украине занять девятое место по производству этой культуры. Украина является важным поставщиком сельхозсырья для многих стран мира. Война в Украине может привести к росту цен на продовольствие и его нехватку в некоторых странах мира.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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Цены на ячмень в Украине.

По состоянию на 22 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 4005 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние несколько дней значительно упала. Так, еще в прошлую пятницу, 14 июля, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4127 грн и даже выросла до своего воскресного максимума в субботу, 15 июля. Тогда средняя цена на 1 тонну составила 4130 грн. На данный момент цена на ячмень является минимальной за недельный период.

Динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень

Цены на ячмень, как и любой другой товар, формируются под влиянием ряда факторов, определяющих спрос и предложение на рынке. Среди основных факторов, влияющих на цены на ячмень, можно отметить количество собранного урожая за прошлый год, уровень потребительского спроса и конкуренции с другими зерновыми культурами.

Кроме того, политическая нестабильность и война в Украине могут напрямую влиять на цены на ячмень.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и сои .