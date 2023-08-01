Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 июля 2023

Сбор ячменя. Фото: cam.ac.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Даже во время войны с Россией, Украина продолжает оставаться одним из лидеров в производстве сельхозпродукции. Уже в этом году было собрано 11,2 млн. тонн ранних зерновых культур. В частности, аграрии из Николаевской области оказались лидерами по сбору зерновых, обмолотив 414,8 тыс. гектаров, а самый большой намолот в Одесской области — он составил 1 808 тыс. тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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Цены на ячмень в Украине.

По состоянию на 31 июля средняя цена на ячмень в Украине составляет 4 047 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Цена на ячмень за последние несколько дней значительно упала. Так, еще в прошлый понедельник, 22 июля, средняя стоимость тонны ячменя составляла 4 112 грн . Сейчас цена на ячмень минимальна за недельный период и держится на этом уровне с субботы, 29 июля.

Динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень

Цены на ячмень, как и на другие товары, зависят от влияния различных факторов, определяющих спрос и предложение на рынке. Существует несколько основных факторов, влияющих на цены на ячмень, такие как объем уборки за предыдущий год, уровень потребительского спроса и конкуренция с другими зерновыми культурами.

Кроме того, следует отметить, что политическая нестабильность и война в Украине могут напрямую влиять на цены на зерновые. Такая ситуация может повлечь за собой снижение объемов производства, сложность в транспортировке товара и опасность для поставки на внешние рынки.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и сои .