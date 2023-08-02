Ціни на зернові в Україні станом на 2 серпня 2023

Комбайн у полі пшениці. Фото: kansaslivingmagazine.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Незважаючи на конфлікт з Росією, Україна залишається одним із лідерів у виробництві та експорті зернових культур. Наша країна займає провідні позиції серед світових виробників та експортерів пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику. Через блокаду Росією українських портів, за даними МФВ, світові ціни на зерно зростуть на 15%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Ціни на пшеницю в Україні

Станом на 2 серпня середня ціна на пшеницю в Україні становить 5 052 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на пшеницю за останні кілька днів була нестабільною і цей продукт трохи здешевшав. Так, ще минулого вівторка, 25 липня, середня вартість тонни пшениці становила 5 151 грн, а згодом почала падати. На вихідних і в понеділок вона трималась на рівні 4 969 грн, а у вівторок, 1 серпня, перейшла за п'ять тисяч — 5 052 грн за тонну.

Динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю

Ціни на пшеницю формуються на основі різних факторів, які впливають на попит та пропозицію цього зерна на світовому ринку. Найперше на ціноформування пшениці впливають обсяги зберігання пшениці з попередніх врожаїв та розмір поточного врожаю. Крім того, для вирощування пшениці мають велике значення погодні умови. Негативний вплив, засух, повенів або інші погодні катаклізми можуть знизити її врожай та призвести до підвищення цін.

Ну і, звісно, конфлікти чи війни в країнах-експортерах або країнах-імпортерах можуть вплинути на збут та збільшення цін на пшеницю. Російські обстріли та блокада портів в Україні, підвищують світові ціни на пшеницю.

Нагадаємо, що в Україні другий рік поспіль триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої.