Цены на зерновые в Украине по состоянию на 2 августа 2023 года

Комбайн в поле пшеницы. Фото: kansaslivingmagazine.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Несмотря на конфликт с Россией, Украина остается одним из лидеров в производстве и экспорте зерновых культур. Наша страна занимает ведущие позиции среди мировых производителей и экспортеров пшеницы, ячменя, кукурузы и подсолнечника. Из-за блокады Россией украинских портов, по данным МФВ, мировые цены на зерно вырастут на 15%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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Цены на пшеницу в Украине

По состоянию на 2 августа средняя цена на пшеницу в Украине составляет 5 052 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Интересно, что цена на пшеницу за последние несколько дней была нестабильной и этот продукт немного подешевел. Так, еще в прошлый вторник, 25 июля, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 5 151 грн, а впоследствии начала падать. На выходных и в понедельник она держалась на уровне 4 969 грн, а во вторник, 1 августа, перешла за пять тысяч — 5 052 грн за тонну.

Динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу

Цены на пшеницу формируются на основе различных факторов, влияющих на спрос и предложение этого зерна на мировом рынке. Прежде всего на ценоформирование пшеницы влияют объемы хранения пшеницы предыдущих урожаев и размер текущего урожая. Кроме того, для выращивания пшеницы имеют большое значение погодные условия. Засухи, наводнения или другие погодные катаклизмы могут снизить ее урожай и привести к повышению цен.

Ну и, конечно, конфликты или войны в странах-экспортерах или странах-импортерах могут повлиять на сбыт и рост цен на пшеницу. Например, российские обстрелы и блокада портов в Украине повышают мировые цены на пшеницу.

Напомним, что в Украине второй год подряд идет полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои.