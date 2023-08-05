Ціни на зернові в Україні станом на 5 серпня 2023

Поле ріпаку. Фото: freeimages.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відзначається своїм провідним статусом у виробництві зернових культур. На жаль, російське вторгнення серйозно вдарило по українським фермерам. Враховуючи блокування "зернового коридору" Росією, великої важливості набуває відновлення можливостей експорту українського зерна до Європейського Союзу без будь-яких обмежень після 15 вересня.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

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Ціни на ріпак в Україні

Станом на 5 серпня середня ціна на ріпак в Україні становить 12 585 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 5 серпня. Фото: tripoli.land

Ціна на ріпак упродовж останнього постійно знижувалась. Так, минулої п'ятниці, 28 липня, середня вартість тонни ріпака становила 13 369 грн. Згодом ціна на цю продукцію упала до 13 118 грн за тонну, а у середу, 2 серпня, перейшла поріг 12 тисяч гривень — 12 985 грн за тонну. На сьогодні ціна наріпак є мінімальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак

Ціни на ріпак утворюються під впливом різноманітних чинників, таких як аграрні, економічні, кліматичні та геополітичні фактори. Подібно до інших сфер господарства, ціни на ріпак залежать від співвідношення між пропозицією та попитом. При цьому, важливим чинником є вартість вирощування ріпаку, яка включає в себе витрати на добрива, насіння та засоби захисту рослин.

Ріпак є предметом світової торгівлі, і ціни на нього можуть значно впливати геополітичні фактори, міжнародні торговельні угоди та тарифи. В Україні до цього списку додається ще й вплив війни з РФ та постійні обстріли української аграрної та портової інфраструктури. Ці фактори створюють додаткові труднощі для українських фермерів та експортерів ріпаку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.