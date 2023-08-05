Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 августа 2023 года

Цены на зерно в Украине: сколько стоит рапс в августе
Украина отмечает свой ведущий статус в производстве зерновых культур. К сожалению, российское вторжение серьезно ударило по украинским фермерам. Учитывая блокировку "зернового коридора" Россией, большую важность приобретает возобновление возможностей экспорта украинского зерна в Европейский Союз без каких-либо ограничений после 15 сентября.
Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.
Цены на рапс в Украине.
По состоянию на 5 августа средняя цена на рапс в Украине составляет 12 585 грн за тонну вместе с НДС.
Цена на рапс на протяжении последнего постоянно снижалась. Так, в прошлую пятницу, 28 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 13 369 грн. Впоследствии цена на эту продукцию упала до 13 118 грн. за тонну, а в среду, 2 августа, перешла порог 12 тысяч гривен — 12 985 грн. за тонну. На сегодняшний день цена рапса является минимальной за недельный период.
Как формируются цены на рапс
Цены на рапс образуются под влиянием различных факторов, таких как аграрные, экономические, климатические и геополитические факторы. Подобно другим сферам хозяйства цены на рапс зависят от соотношения между предложением и спросом. При этом важным фактором является стоимость выращивания рапса, которая включает в себя расходы на удобрения, семена и средства защиты растений.
Рапс является предметом мировой торговли, и цены на него могут оказывать значительное влияние на геополитические факторы, международные торговые соглашения и тарифы. В Украине в этот список добавляется еще и влияние войны с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой инфраструктуры. Эти факторы создают дополнительные трудности для украинских фермеров и экспортеров рапса.
Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.