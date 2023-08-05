Цены на зерновые в Украине по состоянию на 5 августа 2023 года

Поле рапса. Фото: freeimages.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина отмечает свой ведущий статус в производстве зерновых культур. К сожалению, российское вторжение серьезно ударило по украинским фермерам. Учитывая блокировку "зернового коридора" Россией, большую важность приобретает возобновление возможностей экспорта украинского зерна в Европейский Союз без каких-либо ограничений после 15 сентября.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

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Цены на рапс в Украине.

По состоянию на 5 августа средняя цена на рапс в Украине составляет 12 585 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на рапс в Украине на 5 августа. Фото: tripoli.land

Цена на рапс на протяжении последнего постоянно снижалась. Так, в прошлую пятницу, 28 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 13 369 грн. Впоследствии цена на эту продукцию упала до 13 118 грн. за тонну, а в среду, 2 августа, перешла порог 12 тысяч гривен — 12 985 грн. за тонну. На сегодняшний день цена рапса является минимальной за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс

Цены на рапс образуются под влиянием различных факторов, таких как аграрные, экономические, климатические и геополитические факторы. Подобно другим сферам хозяйства цены на рапс зависят от соотношения между предложением и спросом. При этом важным фактором является стоимость выращивания рапса, которая включает в себя расходы на удобрения, семена и средства защиты растений.

Рапс является предметом мировой торговли, и цены на него могут оказывать значительное влияние на геополитические факторы, международные торговые соглашения и тарифы. В Украине в этот список добавляется еще и влияние войны с РФ и постоянные обстрелы украинской аграрной и портовой инфраструктуры. Эти факторы создают дополнительные трудности для украинских фермеров и экспортеров рапса.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.