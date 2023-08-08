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Цены на зерно в Украине: сколько стоит ячмень в августе

8 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 8 августа 2023 года
Сбор ячменя. Фото: cjust-drinks.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Даже во время войны с Россией Украина продолжает оставаться одним из лидеров в производстве сельскохозяйственной продукции . Агропродукция из Украины имеет такое большое значение для мирового рынка, что Европейская комиссия ведет интенсивную работу с Украиной, Молдовой и пятью странами Европейского Союза — Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией — с целью решения логистических проблем с транспортировкой украинского зерна, сложившиеся из-за прекращения работы "зерновой сделки".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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Цены на ячмень в Украине.

По состоянию на 8 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 3825 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Следует отметить, что цена на ячмень за последние несколько дней значительно упала. Так, еще в прошлый понедельник, 31 июля, средняя стоимость тонны ячменя составила 4 047 грн и даже выросла до своего воскресного максимума 1 августа — до 4 124 грн за тонну. Сейчас цена на ячмень минимальна за недельный период и держится на этом уровне с субботы, 5 августа.

Динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень

Цены на зерновые формируются на основе спроса и предложения. Спрос зависит от количества потребителей, готовых покупать зерновые, и от их платежеспособности. Предложение зерна зависит от количества фермеров, производящих зерно, и от погодных условий, влияющих на урожайность.

Кроме того, цены на зерновые изменятся по политическим факторам. К примеру, война в Украине очень повлияла на цены. Украина - один из крупнейших производителей пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в мире. Война привела к сокращению производства зерна в Украине и нарушению экспортных потоков. Это привело к росту цен на зерно на мировых рынках. Рост цен на зерно повлиял на продовольственную безопасность многих стран, особенно в Африке и на Ближнем Востоке. Эти страны являются крупными импортерами зерна из Украины и столкнулись с резким ростом цен на продовольствие.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника , рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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