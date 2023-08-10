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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у серпні

10 серпня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 10 серпня 2023
Збір кукурудзи. Фото: grist.org
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Навіть незважаючи на війну в України та обстріли українських морських портів зі сторони Росії, наша країна продовжує залишатися провідним гравцем у світовому виробництві та експорті зернових культур. Україна активно постачає різноманітні зернові на міжнародні ринки, такі як пшеницю, овес, кукурудзу, ячмінь та інші сільськогосподарські культури. Голова ГУР МО Кирило Буданов зауважив, що  зниження обсягів експорту зерна з боку України найбільше вражає слабо забезпечені країни, які в значній мірі залежать від українських поставок зернових. Це переважно країни Азії та Африки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

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Станом на 10 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 5 116 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів не змінювалась. Так, на початку минулого тижня середня вартість тонни кукурудзи становила 5 141 грн за тонну і підіймалась до 5 150 грн за тонну. Втім, на вихідних ціна значно впала, до 5 116 гривень за тонну. Наразі ціна на кукурудзу в Україні мінімільна за тижневий період.

Динаміка зміни ціни на кукурудзу впродовж останнього тижня. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурудзу

Цінова динаміка кукурудзи формується під впливом різноманітних чинників. Так, культура кукурудзи є теплолюбною, тому рівень її врожайності значно залежить від кліматичних умов. Також, ціни на кукурудзу змінюються від на співвідношення попиту й пропозиції на ринку. При перевазі попиту над пропозицією, вартість кукурудзи зростає, і навпаки.

Додатковими факторами, що впливають на ціни, можуть бути події в економіці на рівні місцевому та світовому, політичні зміни, коливання валютних курсів, тарифи на зовнішню торгівлю й багато інших аспектів, які впливають на внутрішню й міжнародну комерцію. Звісно, українські аграрії стикаються з фактором війни, що вкрай негативно позначається на виробництві та експорті зернових.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь у серпні. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшеницісоняшникуріпаку та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.

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