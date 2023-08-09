Ціни на зернові в Україні станом на 9 серпня 2023

Поле пшениці. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Навіть ведучи кровопролитну війну з Росією, Україна залишається однією з провідних країн у виробництві та експорті зернових культур. Наша країна утримує лідерські позиції серед світових виробників та експортерів пшениці, ячменю, кукурудзи та соняшнику. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сільськогосподарські підприємства вже зібрали майже 16,6 мільйонів тонн зерна. Україна має достатньо продовольства як для внутрішніх потреб, так і для експорту.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Станом на 9 серпня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4 809 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Цікаво, що ціна на пшеницю за останні кілька днів сильно впала. Так, ще минулого вівторка, 1 серпня, середня вартість тонни пшениці становила 5 052 грн, а згодом почала падати. У неділю і в понеділок вона трималась на рівні 4 823 грн. Наразі ціна є мінімальною за тижневий період.

Як формуються ціни на пшеницю

Цінова динаміка пшениці формується під вплином різноманітних чинників, що впливають на попит та пропозицію цієї культури на глобальному ринку. Важливим фактором впливу на формування цін на пшеницю є обсяг цього зерна з попередніх зборів, а також обсяг поточного врожаю. Крім того, погодні умови мають вагомий вплив на урожайність пшениці. Аномальні погодні явища, такі як посухи, повені або інші кліматичні катастрофи, можуть призвести до зменшення зборів і підвищення цін на цю культуру.

Також не можна не враховувати вплив воєнних конфліктів у країнах-експортерах або імпортерах на попит та ціни на пшеницю. Наприклад, російські обстріли та блокада портів в Україні вже призводять до підвищення світових цін на пшеницю.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь у серпні. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику, ріпаку та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.