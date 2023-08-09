Цены на зерновые в Украине по состоянию на 9 августа 2023

Поле пшеницы. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Даже ведя кровопролитную войну с Россией, Украина остается одной из ведущих стран в производстве и экспорте зерновых культур. Наша страна удерживает лидерские позиции среди мировых производителей и экспортеров пшеницы, ячменя , кукурузы и подсолнечника. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил, что сельскохозяйственные предприятия уже собрали около 16,6 миллионов тонн зерна. У Украины достаточно продовольствия как для внутренних нужд, так и для экспорта.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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По состоянию на 9 августа средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4 809 грн за тонну вместе с НДС.

средняя цена на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Примечательно, что цена на пшеницу за последние несколько дней сильно упала. Так, еще в прошлый вторник, 1 августа, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 5 052 грн, а впоследствии начала падать. В воскресенье и в понедельник она держалась на уровне 4 823 грн. Сейчас цена минимальна за недельный период.

Как формируются цены на пшеницу

Ценовая динамика пшеницы формируется под влиянием различных факторов, влияющих на спрос и предложение этой культуры на глобальном рынке. Важным фактором влияния на формирование цен на пшеницу является объем этого зерна с предыдущего сбора, а также объем текущего урожая. Кроме того, погодные условия оказывают значительное влияние на урожайность пшеницы. Аномальные погодные явления, такие как засухи, наводнения или другие климатические катастрофы могут привести к уменьшению сборов и повышению цен на эту культуру.

Также нельзя не учитывать влияние военных конфликтов в странах-экспортерах или импортерах на спрос и цены на пшеницу. К примеру, российские обстрелы и блокада портов в Украине уже привели к повышению мировых цен на пшеницу.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень в августе . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы , подсолнечника , рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.