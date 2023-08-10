Цены на зерновые в Украине по состоянию на 10 августа 2023 года

Сбор кукурузы. Фото: grist.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Даже, несмотря на войну в Украине и обстрелы украинских морских портов со стороны России, наша страна продолжает оставаться ведущим игроком в мировом производстве и экспорте зерновых культур. Украина активно поставляет разнообразные зерновые на международные рынки, такие как пшеница, овес, кукуруза, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры. Глава ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что снижение объемов экспорта зерна со стороны Украины больше всего поражает слабо обеспеченные страны, в значительной степени зависящие от украинских поставок зерновых. Это в основном страны Азии и Африки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

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По состоянию на 10 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 5 116 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни не изменялась. Так, в начале прошлой недели средняя стоимость тонны кукурузы составила 5 141 грн за тонну и поднималась до 5 150 грн за тонну. Впрочем, в выходные цена значительно упала, до 5 116 гривен за тонну. В настоящее время цена на кукурузу в Украине минимальна за недельный период.

Динамика изменения цены на кукурузу в течение последней недели. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу

Ценовая динамика кукурузы формируется под влиянием разных факторов. Так, культура кукурузы теплолюбива, поэтому уровень ее урожайности значительно зависит от климатических условий. Также, цены на кукурузу изменяются от соотношения спроса и предложения на рынке. При преобладании спроса над предложением стоимость кукурузы растет, и наоборот.

Дополнительными факторами, влияющими на цены, могут быть события в экономике на уровне местном и мировом, политические изменения, колебания валютных курсов, тарифы на внешнюю торговлю и многие другие аспекты, влияющие на внутреннюю и международную коммерцию. В частности украинские аграрии сталкиваются с фактором войны, что крайне негативно отражается на производстве и экспорте зерновых.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень в августе . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы , подсолнечника , рапса и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.