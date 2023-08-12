Ціни на зернові в Україні станом на 12 серпня 2023

Поле ріпаку. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших експортерів зерна у світі. У 2021 року Україна експортувала трохи більше 50 мільйонів тонн зерна, що становить 12% світового експорту. Основними експортними ринками для українського зерна є Єгипет, Туреччина, Китай, Індія та Італія. Війна в Україні негативно вплинула на експорт зерна з країни. Наразі українські порти на Чорному морі заблоковані російськими військами. Це спричинило скорочення експорту зерна з України на 40-50%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

Читайте також:

Станом на 12 серпня середня ціна на ріпак в Україні становить 12 744 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 12 серпня. Фото: tripoli.land

Ціна на ріпак упродовж останніх днів майже постійно зростала. Так, минулої п'ятниці, 4 липня, середня вартість тонни ріпака становила 12 585 грн. Згодом ціна на цю продукцію зросла до 12 780 грн що становило максимум за цей період. На сьогодні ціна наріпак трохи знизилась, але все одно відносно висока.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак

На даний момент в Україні спостерігається складна динаміка цін на ріпак, що обумовлена впливом кількох ключових факторів. Війна в Україні внесла свій важкий внесок у ситуацію на ринку ріпаку. Ця ситуація призвела до скорочення резервів ріпаку та спричинила невпевненість у поставках. Зростаючий попит на ріпак з боку країн Європейського Союзу є ще одним вагомим фактором, що впливає на ціни.

Нестача соняшникової олії на світовому ринку робить ріпак ще більш привабливим варіантом для використання. Ця конкуренція між двома видами олій призводить до зростання попиту на ріпак, що впливає на його ціну.

Подорожчання енергії є додатковим чинником, який має вплив на формування цін на ріпак. Вирощування та обробка ріпаку вимагають значних енергетичних витрат, тому збільшення вартості енергії призводить до підвищення загальних витрат на виробництво.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та сої. Також, ми розповіли, як змінились ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.