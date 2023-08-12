Цены на зерновые в Украине по состоянию на 12 августа 2023 года

Поле рапса. Фото: thetimes.co.uk

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из самых крупных экспортеров зерна в мире. В 2021 году Украина экспортировала не более 50 миллионов тонн зерна, что составляет 12% мирового экспорта. Основными экспортными рынками для украинского зерна есть Египет, Турция, Китай, Индия и Италия. Война в Украине оказала негативное влияние на экспорт зерна из страны. В настоящее время украинские порты на Черном море заблокированы российскими войсками. Это повлекло за собой сокращение экспорта зерна из Украины на 40-50%.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

Читайте также:

По состоянию на 12 августа средняя цена на рапс в Украине составляет 12 744 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на рапс в Украине на 12 августа. Фото: tripoli.land

Цена на рапс за последние дни почти постоянно росла. Так, в прошлую пятницу, 4 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 12 585 грн. Впоследствии цена на эту продукцию выросла до 12 780 грн., что составляло максимум за этот период. На сегодняшний день цена рапса немного снизилась, но все равно относительно высока.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс

В настоящее время в Украине наблюдается сложная динамика цен на рапс, что обусловлено влиянием нескольких ключевых факторов. Война в Украине внесла свой тяжелый вклад в ситуацию на рынке рапса. Эта ситуация привела к сокращению резервов рапса и повлекла за собой неуверенность в поставках. Растущий спрос на рапс со стороны стран Европейского Союза является еще одним значимым фактором, влияющим на цены.

Нехватка подсолнечного масла на мировом рынке делает рапс более привлекательным вариантом для использования. Эта конкуренция между двумя видами масел приводит к росту спроса на рапс, что влияет на его цену.

Удорожание энергии является дополнительным фактором, оказывающим влияние на формирование цен на рапс. Выращивание и обработка рапса требует значительных энергетических затрат, поэтому увеличение стоимости энергии приводит к повышению общих затрат на производство.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и сои . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.