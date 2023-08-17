Цены на зерно в Украине: сколько стоит ячмень в августе

Уборка ячменя. Фото: insideoutstudios.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина — один из крупнейших мировых экспортеров зерна. Зерновые культуры, такие как пшеница, кукуруза и ячмень, являются важными сельскохозяйственными продуктами страны. К сожалению, Украина не может экспортировать зерно из своих портов по Черному морю из-за российской блокады. Это привело к росту цен на зерно на мировом рынке и вызвало опасения по поводу продовольственной безопасности. Однако по состоянию на 14 августа в текущем сезоне Украина произвела экспорт зерновых и зернобобовых культур объемом 3,122 млн. тонн. Из этого общего количества 848 тыс. тонн было отправлено за границу в течение этого месяца.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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По состоянию на 17 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 3 633 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 17 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни несколько упала. Так, в среду, 9 августа, средняя стоимость тонны ячменя составляла 3859 грн и держалась на этом уровне вплоть до понедельника, 14 августа. Уже на следующий день, 15 августа, цена на эту продукцию немного выросла до 3877 грн, а затем упала до нынешних показателей.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Война в Украине оказала большое влияние на рынок ячменя. Это связано с тем, что в результате боевых действий сократился урожай ячменя, а также затруднен экспорт зерна из страны. В настоящее время зерно экспортируется из Украины через железнодорожные пути и речные порты. Однако это не может заменить экспорт через морские порты, и объемы экспорта ячменя из Украины значительно ниже, чем до войны.

Падение экспорта ячменя из Украины может иметь серьезные последствия для продовольственной безопасности во многих странах. Особенно уязвимы к этим последствиям развивающиеся страны, которые зависят от импорта ячменя из Украины.

Другие факторы, которые могут повлиять на цены на ячмень в Украине в ближайшее время:

Продолжительность войны

Уровень урожайности ячменя в Украине

Возможность экспорта зерна из Украины

Погода

Спрос на ячмень на мировом рынке

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит пшеница и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и рапса. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.