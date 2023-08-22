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Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в августе

22 августа 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 22 августа 2023
Поле подсолнечника. Фото: hearstapps.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина считается одним из ведущих государств-экспортеров зерновых культур. Пшеница, кукуруза и ячмень, выращиваемые на ее территории, до последнего времени активно поставлялись на внешние рынки и развивающиеся страны. К сожалению, из-за блокады и повреждения Россией портов на Черноморском побережье Украина сейчас сталкивается с трудностями в вывозе зерновых культур со своей территории. Эта ситуация повлекла за собой повышение цен на зерно на мировом рынке. К тому же, по некоторой информации, РФ, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену "зерновому соглашению", но уже без участия Украины.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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По состоянию на 22 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 13 803 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 22 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни почти не изменялась. Так, в понедельник, 14 августа, средняя стоимость тонны подсолнечника составила 14 171 грн, что было недельным максимумом. С этого времени цена на этот вид зерновых несколько упала. С субботы, 19 августа, средняя цена на подсолнечник в Украине составляет 13 803 грн вместе с НДС.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине в условиях войны с Россией формируются под влиянием ряда факторов, включая:

  • Снижение посевных площадей подсолнечником из-за боевых действий.
  • Закрытие морских портов, что затрудняет экспорт подсолнечника.
  • Рост цен на удобрения и другие сельскохозяйственные ресурсы.
  • Нехватку рабочей силы.
  • Увеличение спроса на подсолнечник со стороны других стран, ранее импортировавших его из России.

Война в Украине оказала разрушительное влияние на аграрный сектор страны. В результате боевых действий было повреждено или уничтожено более 20% сельскохозяйственных угодий страны. Кроме того, война привела к нехватке рабочих рук, удобрений, топлива и других сельскохозяйственных ресурсов. Также стоит отметить, что стоимость подсолнечника определяется влиянием различных факторов, включая объем производства, уровень спроса на него, климатические условия и экономические факторы.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы, подсолнечника и рапса. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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