Ціни на зернові в Україні станом на 18 серпня 2023

Збирання пшениці. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є однією з провідних глобальних країн-постачальниць зерна. Зернові культури, такі як пшениця, кукурудза та ячмінь, вирощуються і експортуються з України у великій кількості. На жаль, через блокаду та руйнування портів у Чорному морі з боку Росії наша країна зазнає збитків у вивезенні зернових культур. Це призвело до підвищення цін на зерно на всесвітньому ринку та викликало серйозні стурбованості стосовно стану продовольчої безпеки. Втім, є і гарні новини, президент України Володимир Зеленський повідомив, що через тимчасовий український морський коридор успішно пройшло перше судно. Він назвав це "важливим кроком до відновлення свободи судноплавства у Чорному морі".

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує пшениця.

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Станом на 18 серпня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4595 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 18 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів сильно впала. Так, у четвер, 10 серпня, середня вартість тонни пшениці становила 4807 грн і навіть піднімалася до 4816 грн за тонну, що становило максимум за тиждень. Проте, згодом ціна на цю продукцію почала падати. Найнижчя тижнева ціна була зафіксована у середу, 16 серпня, на рівні 4590 грн за тонну пшениці.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на пшеницю в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Війна в Україні значно вплинула на ринок пшениці. Україна є одним із найбільших експортерів пшениці у світі, і внаслідок війни її експорт упав. Це спричинило зростання цін на пшеницю на світовому ринку. Через війну багато українських портів закриті, що ускладнює експорт пшениці. Війна також негативно вплинула і на врожай пшениці в Україні. Внаслідок бойових дій було пошкоджено посівні площі та сільгосптехніку, що призвело до скорочення виробництва пшениці.

Крім того, ціна на пшеницю формується під впливом різних факторів, у тому числі від обсягу виробництва пшениці, попиту на неї, кліматичних, та економічних умов.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи, соняшнику та ріпаку. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.