Цены на зерновые в Украине по состоянию на 18 августа 2023 года

Уборка пшеницы. Фото: wikimedia.org

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одной из ведущих глобальных стран-поставщиков зерна. Зерновые культуры, такие как пшеница, кукуруза и ячмень, выращиваются и экспортируются из Украины в большом количестве. К сожалению, из-за блокады и разрушения портов в Черном море со стороны России наша страна терпит убытки в вывозе зерновых культур. Это привело к повышению цен на зерно на мировом рынке и вызвало серьезную обеспокоенность состоянием продовольственной безопасности. Впрочем, есть и хорошие новости, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что через временный украинский морской коридор успешно прошло первое судно. Он назвал это "важным шагом к возобновлению свободы судоходства в Черном море".

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит пшеница.

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По состоянию на 18 августа средняя цена на пшеницу в Украине составляет 4595 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на пшеницу в Украине на 18 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на пшеницу за последние дни сильно упала. Так, в четверг, 10 августа, средняя стоимость тонны пшеницы составляла 4807 грн и даже поднималась до 4816 грн за тонну, что составляло максимум за неделю. Однако впоследствии цена на эту продукцию начала падать. Самая низкая недельная цена была зафиксирована в среду, 16 августа, на уровне 4590 грн за тонну пшеницы.

Недельная динамика изменения средней цены на пшеницу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на пшеницу в Украине

Война в Украине оказала значительное влияние на рынок пшеницы. Украина является одним из крупнейших экспортеров пшеницы в мире, и в результате войны ее экспорт упал. Это привело к росту цен на пшеницу на мировом рынке. Из-за войны многие украинские порты закрыты, что затрудняет экспорт пшеницы. Война также негативно повлияла на урожай пшеницы в Украине. В результате боевых действий были повреждены посевные площади и сельхозтехника, что привело к сокращению производства пшеницы.

Кроме того, цена на пшеницу формируется под влиянием различных факторов, в том числе от объема производства пшеницы, спроса на нее, климатических и экономических условий.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы, подсолнечника и рапса. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.