Ціни на зернові в Україні станом на 23 серпня 2023

Поле ріпаку. Фото: agriland.ie

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна є одним із найбільших світових експортерів зернових культур. У 2021 році обсяг експорту зернових з України перевищив позначку в 50 мільйонів тонн, що складає близько 12% від загального обсягу світового зернового експорту. Проте, на жаль, війна в Україні має негативний вплив на економіку в цілому та зокрема на аграрний сектор. На даний момент порти України на узбережжі Чорного моря перебувають під блокадою російських військ. Але все ж є і гарні новини: Україна відновлює експорт сільськогосподарської продукції до країн Азії. У першій половині 2023 року загальний обсяг зовнішньої торгівлі сільськогосподарськими товарами між Україною та азіатськими країнами становив 4,351 мільярда доларів, що на 4% перевищує аналогічне значення за аналогічний період попереднього року (4,181 мільярда доларів).

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ріпак.

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Станом на 23 серпня середня ціна на ріпак в Україні становить 12 687 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ріпак в Україні станом на 23 серпня. Фото: tripoli.land

Ціна на ріпак упродовж останніх днів значно коливалась. Так, минулого вівторка, 15 липня, середня вартість тонни ріпака становила 12 772 грн. Згодом ціна на цю продукцію зросла до 12 861 грн що становило максимум за тижневий період. На сьогодні ціна на ріпак є найнижчою за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ріпак в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ріпак в Україні

В Україні склалась складна динаміка цін на ріпак, на яку впливають одразу декілька факторів. Війна залишає свій тяжкий відбиток на українській економіці і на аграрному секторі. Ця ситуація призвела до зниження об'ємів ріпаку та до невизначеності у подальшому експорті. Збільшений попит на ріпак зі сторони країн Європейського Союзу є ще однією причиною, яка впливає на цінову політику.

Дефіцит соняшникової олії на світовому ринку робить ріпак ще більш привабливим альтернативним варіантом. Конкуренція між цими двома видами олій призводить до підвищення попиту на ріпак, що і відбивається на його вартості.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь та соя. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.