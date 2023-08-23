Цены на зерновые в Украине по состоянию на 23 августа 2023 года

Поле рапса. Фото: agriland.ie

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров зерновых культур . В 2021 году объем экспорта зерновых из Украины превысил отметку в 50 миллионов тонн, что составило около 12% общего объема мирового зернового экспорта. Однако, к сожалению, война в Украине негативно влияет на экономику в целом и в частности на аграрный сектор. В настоящее время порты Украины на побережье Черного моря находятся под блокадой российских войск. Но все же есть и хорошие новости: Украина возобновляет экспорт сельскохозяйственной продукции в страны Азии. В первой половине 2023 года общий объем внешней торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и азиатскими странами составил 4,351 млрд долларов, что на 4% превышает аналогичное значение за аналогичный период предыдущего года (4,181 млрд долларов).

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

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По состоянию на 23 августа средняя цена на рапс в Украине составляет 12687 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на рапс в Украине на 23 августа. Фото: tripoli.land

Цена на рапс за последние дни значительно колебалась. Так, в прошлый вторник, 15 июля, средняя стоимость тонны рапса составляла 12 772 грн. Впоследствии цена на эту продукцию выросла до 12 861 грн, что составляло максимум за недельный период. На сегодняшний день цена на рапс является самой низкой за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс в Украине

В Украине сложилась сложная динамика цен на рапс, на которую влияют сразу несколько факторов. Война оставляет свой тяжелый отпечаток на украинской экономике и аграрном секторе. Эта ситуация привела к снижению объемов рапса и неопределенности в дальнейшем экспорте. Возросший спрос на рапс со стороны стран Европейского Союза является еще одной причиной, влияющей на ценовую политику.

Дефицит подсолнечного масла на мировом рынке делает рапс еще более привлекательным альтернативным вариантом. Конкуренция между этими двумя видами масел приводит к повышению спроса на рапс, что и отражается на его стоимости.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень и соя. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.