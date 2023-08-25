Ціни на зернові в Україні станом на 25 серпня 2023

Збирання ячменю. Фото: insideoutstudios.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна — великий постачальник зерна на світовому ринку. Різні види зернових культур, такі як пшениця, кукурудза та ячмінь, мають велике значення у сільському господарстві і експорті нашої країни. Однак через війну, розпочату Росією, Україна наразі не може відправляти зерно через свої порти у Чорному морі. Втім, згідно з останніми даними Державної митної служби, у серпні Україна експортувала 1,558 мільйона тонн зернових.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує ячмінь.

Читайте також:

Станом на 25 серпня середня ціна на ячмінь в Україні становить 3 261 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 25 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на ячмінь упродовж останніх днів сильно впала. Так, у четвер, 17 серпня, середня вартість тонни ячменю становила 3 637 грн і падала до свого тижневого мінімуму у 3 260 грн за тонну до вівторка, 22 серпня. Наразі ціна лише на 1 гривню вище за тижневий мінімум.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на ячмінь в Україні

Ситуація з воєнними діями в Україні суттєво вплинула на ринок ячменю. Це пов'язано зі зменшенням урожаю цих зернових культур через військові дії та утруднений експорт зерна з країни. Наразі експорт зерна здійснюється через залізницю та річкові порти, але це не може повністю замінити експорт через морські порти. Як наслідок, обсяги експорту ячменю з України значно впали порівняно з часом до війни.

Скорочення експорту ячменю з України може спричинити серйозні наслідки для продовольчої безпеки в багатьох країнах, особливо для тих, що розвиваються, які залежать від постачання цієї культури з України.

Також варто врахувати інші фактори, що здатні вплинути на ціни на ячмінь в Україні найближчим часом:

Тривалість бойових дій.

Рівень урожайності ячменю в Україні

Можливість подальшого експорту збіжжя з України.

Погодні умови.

Світовий попит на ячмінь.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя та ріпак. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.