Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 августа 2023

Уборка ячменя. Фото: insideoutstudios.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина — крупный поставщик зерна на мировом рынке. Различные виды зерновых культур, такие как пшеница, кукуруза и ячмень, имеют большое значение в сельском хозяйстве и экспорте нашей страны. Однако из-за войны войны, начатой Россией, Украина пока не может отправлять зерно через свои порты в Черном море. Впрочем, согласно последним данным Государственной таможенной службы, в августе Украина экспортировала 1,558 млн тонн зерновых.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит ячмень.

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По состоянию на 25 августа средняя цена на ячмень в Украине составляет 3 261 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 25 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на ячмень за последние дни сильно упала. Так, в четверг, 17 августа, средняя стоимость тонны ячменя составляла 3 637 грн и падала до своего недельного минимума в 3 260 грн за тонну до вторника, 22 августа. Сейчас цена всего на 1 гривну выше недельного минимума.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на ячмень в Украине.

Ситуация с военными действиями в Украине оказала существенное влияние на рынок ячменя. Это связано с уменьшением урожая этих зерновых культур из-за военных действий и затруднения экспорта зерна из страны. В настоящее время экспорт зерна осуществляется через железную дорогу и речные порты, но это не может полностью заменить экспорт через морские порты. Как следствие, объемы экспорта ячменя из Украины значительно упали по сравнению со временем войны.

Сокращение экспорта ячменя из Украины может повлечь за собой серьезные последствия для продовольственной безопасности во многих странах, особенно для развивающихся, которые зависят от поставок этой культуры из Украины.

Также следует учесть другие факторы, способные повлиять на цены на ячмень в Украине в ближайшее время:

Продолжительность боевых действий.

Уровень урожайности ячменя в Украине.

Возможность дальнейшего экспорта зерна из Украины.

Погодные условия.

Мировой спрос на ячмень.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и рапс. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и подсолнечника. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.