Ціни на зернові в Україні станом на 24 серпня 2023

Збір сої. Фото: nbcnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення в Україну призвело до закриття багатьох українських портів, що ускладнило експорт зернових. Крім того, війна призвела до значних пошкодженнь інфраструктури, що також ускладнило виробництво та експорт зерна. У результаті це призвело до зростання цін на зернові на світовому ринку. Однак є приємні звістки. Після зірваної Росією "зернової угоди" понад 60% українського експорту зерна може пройти транзитом через територію Румунії. За інформацією Reuters, така заява була зроблена прем'єр-міністром Румунії Марчелом Чолаку під час зустрічі з його українським колегою Денисом Шмигалем.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соя.

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Станом на 23 серпня середня ціна на сою в Україні становить 17 578 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 15 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на сою упродовж останніх днів значно впала. Так, у середу, 16 серпня, середня вартість тонни сої становила 19 248 грн. Далі ціна на цю продукцію впала і декілька днів трималась на рівні 18 228 грн. У вівторок, 22 серпня, ціна на сою впала до свого тижневого мінімуму у 17 578 грн за тонну разом з ПДВ і тримається на цьому рівні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціни на сою в Україні формуються кількома факторами. Це і споживання сої в тваринництві та птахівництві, і використання її для виробництва рослинної олії, а також експорт до інших країн.

Міжнародні ціни на сою також впливають на ціни в Україні, оскільки країна є великим експортером цих зернових. Важливо відзначити, що війна території України суттєво позначилась на цінах на сою. Закриття українських портів через війну призвело до обмеження експорту сої, що вплинуло на ринкову динаміку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ячмінь та ріпак. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.