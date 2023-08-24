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Цены на зерно в Украине: сколько стоит соя в августе

24 августа 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 24 августа 2023 года
Сбор сои. Фото: nbcnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Российское вторжение в Украину привело к закрытию многих украинских портов, что затруднило экспорт зерновых. Кроме того, война привела к значительным повреждениям инфраструктуры, что также осложнило производство и экспорт зерна . В результате это привело к росту цен на зерновые на мировом рынке. Однако есть приятные известия. После сорванного Россией "зернового соглашения" более 60% украинского экспорта зерна может пройти транзитом через территорию Румынии. По информации Reuters, такое заявление было сделано премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку во время встречи с его украинским коллегой Денисом Шмигалем.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит соя.

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По состоянию на 24 августа средняя цена на сою в Украине составляет 17 578 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 15 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на сою за последние дни значительно упала. Так, в среду, 16 августа, средняя стоимость тонны сои составила 19 248 грн. Далее цена на эту продукцию упала и несколько дней держалась на уровне 18 228 грн. Во вторник, 22 августа, цена на сою упала до своего недельного минимума в 17 578 грн за тонну вместе с НДС и держится на этом уровне.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Цены на сою в Украине формируются благодаря нескольким факторам. Это и потребление сои в животноводстве и птицеводстве, и использование ее для производства растительного масла, а также экспорт в другие страны. 

Международные цены на сою также оказывают важное влияние на цены в Украине, поскольку страна является крупным экспортером этих зерновых. Важно отметить, что война на территории Украины существенно отразилась на ценах на сою. Закрытие украинских портов из-за войны войны привело к ограничению экспорта сои, что повлияло на рыночную динамику.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит ячмень и рапс . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна пшеницы и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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