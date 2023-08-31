Цены на зерновые в Украине по состоянию на 31 августа 2023 года

Поле рапса. Фото: pixabay.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина является одним из крупнейших экспортеров рапса в мире. В 2022/23 маркетинговом году (июль-июнь) экспорт украинских семян рапса составил 3,4 млн тонн. Однако, к сожалению, блокирование на вывоз сельскохозяйственной продукции из украинских портов в Черном море приводит к росту давления на закупочные цены, а низкий спрос и цены в странах ЕС практически парализуют торговлю в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит рапс.

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По состоянию на 31 августа средняя цена на рапс в Украине составляет 12591 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена рапса в Украине по состоянию на 31 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на рапс за последние дни сильно упала. Так, в среду, 23 августа, средняя стоимость тонны рапса составила 12765 грн. С этого времени цена на этот вид зерновых культур несколько раз упала: сначала до 12746 грн за тонну, а затем до 12656 и, в конечном счете, до 12591 грн за тонну. Сейчас цена на рапс минимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены на рапс в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на рапс в Украине

Ценообразование на рапс в Украине в настоящее время демонстрирует сложную динамику, влияющую на несколько факторов одновременно. Экономические вызовы, связанные с войной, оставляют глубокий отпечаток на аграрном секторе и общей экономике Украины. Эта сложная ситуация привела к уменьшению объемов выращиваемого рапса и неопределенности его дальнейшего экспорта. Возрастающий спрос на рапс со стороны стран Европейского Союза также является одной из ключевых причин, влияющих на ценовую политику.

Дополнительной динамикой становится дефицит подсолнечного масла на мировом рынке, что сделало рапс еще более привлекательным альтернативным вариантом. Конкуренция между двумя видами масел ведет к росту спроса на рапс, что приводит к повышению его стоимости.

Формирование стоимости рапса в основном зависит от баланса спроса со стороны экспортеров и предложения, так как лишь небольшая доля общего объема производства рапса в Украине идет на внутренний рынок. Основная доля продукции направлена на мировой рынок,

Помимо оценки органолептических и физико-химических характеристик одним из важнейших факторов при оценке рапса является содержание ГМО. В Украине максимально допустимое количество ГМО в рапсе составляет 0,9%, в то время как, например, в Китае это значение находится в диапазоне 0,1-0,5%.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и подсолнечник . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменя , тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.