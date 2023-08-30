Ціни на зернові в Україні станом на 30 серпня 2023

Поле соняшників. Фото: spectrumlocalnews.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна залишається одним із найбільших експортерів соняшника у світі. На жаль, війна в Україні призвела до блокування основних портів країни та сильно утруднила експорт залізницею. Втім, українські аграрії і не думають здаватись. Так, у липні український експорт соняшникової олії перевищив 500 тис. тонн, що значно було вище очікуваннь, що базувалися на суттєвому скороченні запасів соняшнику в Україні.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Станом на 30 серпня середня ціна на соняшник в Україні становить 12993 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 30 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів сильно впала. Так, у вівторок, 22 серпня, середня вартість тонни кукурудзи становила 13394 грн. Відтоді ціна на цей вид зернових культур декілька разів впала: спочатку до 13209 грн за тонну, а потім до 13177. Наразі ціна на соняшник є мінімальною за тижневий період.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Ціни на соняшник в Україні формуються під впливом кількох факторів. Це і обсяг врожаю, і відношення попиту і пропозиції і рівень цін на інші олійні культури. Крім того, на ціни на соняшник впливають також метеорологічні умови.

Війна в Україні дуже вплинула на ціни на соняшник. Росія блокує основні порти країни, через які здійснювався експорт соняшнику. Це спричинило суттєве скорочення експорту соняшнику з України. На жаль, війна в Україні продовжуватиме впливати на ціни на соняшник у найближчі місяці. Зокрема, очікується, що експорт соняшника з України у 2023-2024 маркетинговому році знизиться. А це, в свою чергу, може призвести до подальшого підвищення цін на соняшник у світі.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя та ріпак. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна яменю, тонна пшениці та кукурудзу. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.