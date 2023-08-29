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Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у серпні

29 серпня 2023 07:01
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Ціни на зернові в Україні станом на 29 серпня 2023
Качан кукурудзи. Фото: townnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Україна посідає важливе місце серед провідних світових держав-експортерів зернових культур. На її території успішно вирощуються такі сільськогосподарські культури, як пшениця, кукурудза та ячмінь, які активно постачаються на міжнародні ринки. Через блокаду та пошкодження портів на Чорноморському узбережжі Росією Україна стикається з певними труднощами у вивезенні своєї зернової продукції за кордон. Втім, за даними Комітету із аграрної та земельної політики, українські фермери вже зібрали врожай зерна обсягом майже 29 млн тонн.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує кукурудза.

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Станом на 29 серпня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 4820 грн за тонну разом з ПДВ.


Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 29 серпня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів сильно впала. Так, у понеділок, 21 серпня, середня вартість тонни кукурудзи становила 5043 грн і відтоді практично постійно падала до 4820 грн за тонну, що становить мінімум за тиждень. Він був зафіксований у суботу, 24 серпня, і тримається до тепер.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на кукурузу в Україні

Ціна на кукурудзу, як і на інші товари, формується під впливом різноманітних чинників, включаючи як внутрішні, так і зовнішні обставини. Ці фактори включають врожайність, обсяг споживання та попиту, зміни у світових цінах на зернові та багато інших аспектів.

Однак найбільший вплив на ціни на кукурудзу в Україні має російське вторгнення. Війна та руйнування портів на Чорноморському узбережжі призвели до зменшення доступного обсягу кукурудзи на світовому ринку. Це, в свою чергу, сприяло підвищенню світової вартості кукурудзи.

Більше того, війна негативно вплинула на площі, які були виділені під посіви зернових в Україні. Багато фермерів змушені були залишити свої поля. Скорочення експорту кукурудзи в майбутньому може спричинити додаткове збільшення світових цін.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соя та ріпак. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна яменютонна пшениці та соняшнику. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.  

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