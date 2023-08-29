Цены на зерновые в Украине по состоянию на 29 августа 2023

Кочан кукурузы. Фото: townnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина занимает важное место среди ведущих мировых государств-экспортеров зерновых культур. На ее территории успешно выращиваются такие сельскохозяйственные культуры, как пшеница, кукуруза и ячмень, активно поставляемые на международные рынки. Из-за блокады и повреждения портов на Черноморском побережье Россией Украина сталкивается с определенными трудностями в вывозе своей зерновой продукции за границу. Впрочем, по данным Комитета по аграрной и земельной политике, украинские фермеры уже собрали урожай зерна в объеме почти 29 млн тонн.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит кукуруза.

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По состоянию на 29 августа средняя цена на кукурузу в Украине составляет 4820 грн за тонну вместе с НДС.



Средняя цена на кукурузу в Украине на 29 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни сильно упала. Так, в понедельник, 21 августа, средняя стоимость тонны кукурузы составила 5043 грн и с тех пор практически постоянно падала до 4820 грн за тонну, что составляет минимум за неделю. Он был зафиксирован в субботу, 24 августа, и держится до сих пор.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Цена на кукурузу, как и другие товары, формируется под влиянием различных факторов, включая как внутренние, так и внешние обстоятельства. Эти факторы включают урожайность, объем потребления и спроса, изменения в мировых ценах на зерновые и многие другие аспекты.

Однако наибольшее влияние на цены на кукурузу в Украине оказывает российское вторжение. Война и разрушение портов на Черноморском побережье привели к уменьшению доступного объема кукурузы на мировом рынке. Это, в свою очередь, способствовало увеличению мировой стоимости кукурузы.

Более того, война негативно повлияла на площади, выделенные под посевы зерновых в Украине. Многие фермеры вынуждены были покинуть свои поля. Сокращение экспорта кукурузы в будущем может повлечь за собой дополнительное увеличение мировых цен.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и рапс . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменя , тонна пшеницы и подсолнечника . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.