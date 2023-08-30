Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 августа 2023 года

Поле подсолнечника. Фото: spectrumlocalnews.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Украина остается одним из крупнейших экспортеров подсолнечника в мире. К сожалению, война в Украине привела к блокированию основных портов страны и сильно затруднила экспорт по железной дороге. Впрочем, украинские аграрии и не думают сдаваться. Так, в июле украинский экспорт подсолнечного масла превысил 500 тыс. тонн, что значительно выше ожиданий, которые базировались на существенном сокращении запасов подсолнечника в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

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По состоянию на 30 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12993 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни сильно упала. Так, во вторник, 22 августа, средняя стоимость тонны кукурузы составила 13 394 грн. С тех пор цена на этот вид зерновых культур несколько раз упала: сначала до 13209 грн за тонну, а затем до 13177. Сейчас цена подсолнечника минимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием ряда факторов. Это и объем урожая, и отношение спроса и предложения и уровень цен на другие масличные культуры. Кроме того, на цены подсолнечника влияют также метеорологические условия.

Война в Украине оказала большое влияние на цены на подсолнечник. Россия блокирует основные порты страны, через которые производился экспорт подсолнечника. Это привело к существенному сокращению экспорта подсолнечника из Украины. К сожалению, война в Украине будет продолжать влиять на цены на подсолнечник в ближайшие месяцы. В частности, ожидается, что экспорт подсолнечника из Украины в 2023-2024 маркетинговом году снизится. А это, в свою очередь, может привести к дальнейшему повышению цен на подсолнечник в мире.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и рапс. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменя, тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.