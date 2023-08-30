Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в августе arrow

Цены на зерно в Украине: сколько стоит подсолнечник в августе

30 августа 2023 10:11
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на зерновые в Украине по состоянию на 30 августа 2023 года
Поле подсолнечника. Фото: spectrumlocalnews.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина остается одним из крупнейших экспортеров подсолнечника в мире. К сожалению, война в Украине привела к блокированию основных портов страны и сильно затруднила экспорт по железной дороге. Впрочем, украинские аграрии и не думают сдаваться. Так, в июле украинский экспорт подсолнечного масла превысил 500 тыс. тонн, что значительно выше ожиданий, которые базировались на существенном сокращении запасов подсолнечника в Украине.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине сегодня стоит подсолнечник.

Читайте также:

По состоянию на 30 августа средняя цена подсолнечника в Украине составляет 12993 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на подсолнечник в Украине на 30 августа. Фото: tripoli.land

При этом цена на подсолнечник за последние дни сильно упала. Так, во вторник, 22 августа, средняя стоимость тонны кукурузы составила 13 394 грн. С тех пор цена на этот вид зерновых культур несколько раз упала: сначала до 13209 грн за тонну, а затем до 13177. Сейчас цена подсолнечника минимальна за недельный период.

Недельная динамика изменения средней цены подсолнечника в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на подсолнечник в Украине

Цены на подсолнечник в Украине формируются под влиянием ряда факторов. Это и объем урожая, и отношение спроса и предложения и уровень цен на другие масличные культуры. Кроме того, на цены подсолнечника влияют также метеорологические условия.

Война в Украине оказала большое влияние на цены на подсолнечник. Россия блокирует основные порты страны, через которые производился экспорт подсолнечника. Это привело к существенному сокращению экспорта подсолнечника из Украины. К сожалению, война в Украине будет продолжать влиять на цены на подсолнечник в ближайшие месяцы. В частности, ожидается, что экспорт подсолнечника из Украины в 2023-2024 маркетинговом году снизится. А это, в свою очередь, может привести к дальнейшему повышению цен на подсолнечник в мире.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новини.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит соя и рапс. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна яменя, тонна пшеницы и кукурузы. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Осколки на кладбище и возгорание домов: как пострадала Киевская область от атаки РФ

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз