Ціни на зернові в Україні станом на 3 жовтня 2023

Збирання пшениці. Фото: ytimg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні істотно вплинула на експорт зернових культур. Україна відома як один із найбільших світових експортерів зернових. Але наразі наша країна зіткнулася з блокадою своїх портів у Чорному морі зі сторони РФ, що призвело до значного зниження обсягів експорту на світових ринках. Згідно з експертами, наразі щомісячний обсяг експорту пшениці становить 4 мільйони тонн. Проте ця цифра не є задовільною для українських аграріїв, оскільки через це їм доведеться скоротити посівні площі на 20-25%.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує пшениця станом на 3 жовтня.

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Станом на 3 жовтня середня ціна на пшеницю в Україні становить 4132 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на пшеницю в Україні станом на 3 жовтня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на пшеницю упродовж останніх днів дещо зросла. Так, у понеділок, 25 вересня, середня вартість тонни пшениці становила 4048 грн і згодом зросла спочатку до 4062 грн, потім деякий час трималась на рівні 4082 грн за тонну, а згодом досягла свого недільного максимуму у 4133 грн. Наразі ціна за тонну пшениці лише на одну гривню менше від найбільшої за тижневий період.

Як формуються ціни на пшеницю в Україні

Ціни на пшеницю перебувають під впливом кількох ключових факторів. Один із таких факторів – це обсяг урожаю пшениці, зібраної у поточному сезоні, який безпосередньо впливає на доступність та вартість зерна на ринку. Достаток урожаю часто знижує ціни, тоді як його дефіцит призводить до підвищення вартості пшениці.

Також ціни на пшеницю дуже залежать від конкурентної ситуації на світовому ринку. Зміни в обсягах експорту та імпорту можуть вплинути на попит та пропозицію, що, у свою чергу, впливає на ціни. Вартість інших видів зернових також впливає на формування цін на пшеницю, оскільки споживачі та виробники можуть перемикатися між різними видами зернових, ґрунтуючись на їхній відносній вартості та доступності.

Стан запасів пшениці у сховищах також може вплинути на динаміку ринку, оскільки ці запаси можуть використовуватися для балансування пропозиції та попиту протягом сезону.

Крім того, варто відзначити, що важливим фактором, який впливає на ціни на зернові в Україні, є війна з Росією. Військові дії, що розгортаються на території України, серйозно впливають на ринок зернових та цінову динаміку пшениці. Україна є одним із найбільших світових виробників та експортерів пшениці, і вторгнення з боку Росії значно знизило обсяги виробництва та експорту сільськогосподарської продукції в країні.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштують ріпак, ячмінь та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.