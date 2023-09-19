Ціни на зернові в Україні станом на 19 вересня 2023

Поле сої. Фото: showme.missouri.edu

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Війна в Україні мала руйнівний вплив на агробізнес країни. За оцінками Міністерства аграрної політики та продовольства України, в цьому році посівні площі в країні скоротилися на 22%. Війна призвела до руйнування чи пошкодження сільськогосподарських угідь, сховищ, зернопереробних підприємств та інших об'єктів інфраструктури. Це ускладнило посівні роботи, збирання врожаю та експорт продукції. При цьому Польща, Угорщина та Словаччина запровадили односторонні заборони імпорту українських агротоварів. Окрім пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи, Польща заборонила ввезення в країну круп та борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій. Уряди у Будапешті та Варшаві заявили, що діють, щоб захистити своїх фермерів від хвилі української продукції, що призвело до зниження цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 19 вересня.

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Станом на 19 вересня середня ціна на сою в Україні становить 13341 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 19 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на сою упродовж останніх днів залишалась нестабільною. Так, у понеділок, 11 вересня, середня вартість тонни сої становила 13625 грн і згодом почала падати до 13432 грн у середу, 13 вересня. Далі ціна на цю продукцію дещо зросла до 13588 грн, але потім знову почала падати до 13341 гривень за тонну разом з ПДВ. Наразі ціна є мінімальною за тиждень.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на сою в Україні

Ціна сої в Україні сьогодні є результатом взаємодії кількох факторів, включаючи обстановку на світовому ринку та геополітичну ситуацію. Крім того, ціноутворення на сою залежить від багатьох інших елементів, таких як загальний обсяг експорту країни, коливання закупівельних цін на місцевому рівні, витрати на транспортування через порти та по суші, а також поточний стан світового ринку.

Важливу роль відіграють витрати, з якими щодня стикаються українські виробники сої. Ці витрати включають вартість сільськогосподарської техніки, витрати на паливо і мастильні матеріали, амортизацію, насіння і коливання курсу національної валюти. З урахуванням усіх цих факторів важливо враховувати їх вплив на остаточну ціну при закупівлі сої.

Слід зазначити, що війна з Росією негативно вплинула на ціни на сою в Україні. Вона призвела до руйнування значної частини сільськогосподарських угідь та порушення логістичних мереж, що знизило пропозицію сої на ринку.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна соняшнику та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.