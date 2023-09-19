Цены на зерновые в Украине по состоянию на 19 сентября 2023 года

Поле сои. Фото: showme.missouri.edu

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Война в Украине оказала разрушительное влияние на агробизнес страны. По оценкам Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в текущем году посевные площади в стране сократились на 22%. Война привела к разрушению или повреждению сельскохозяйственных угодий, хранилищ, зерноперерабатывающих предприятий и других объектов инфраструктуры. Это усложнило посевные работы, сбор урожая и экспорт продукции. При этом Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на импорт украинских агротоваров. Кроме пшеницы, рапса, подсолнечника и кукурузы Польша запретила ввоз в страну круп и муки, а Венгрия расширила список до 25 позиций. Правительства в Будапеште и Варшаве заявили, что действуют, чтобы оградить своих фермеров от волны украинской продукции, что привело к снижению цен.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит соя по состоянию на 19 сентября.

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По состоянию на 19 сентября средняя цена на сою в Украине составляет 13341 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на сою в Украине на 19 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на сою за последние дни оставалась нестабильной. Так, в понедельник, 11 сентября, средняя стоимость тонны сои составила 13625 грн и впоследствии начала падать до 13432 грн в среду, 13 сентября. Далее цена на эту продукцию выросла до 13588 грн, но потом снова начала падать до 13341 гривен за тонну вместе с НДС. Сейчас цена минимальна за неделю.

Недельная динамика изменения средней цены на сою в Украине. Фото: tripoli.land

Как формируются цены на сою в Украине.

Цена сои в Украине сегодня есть результат взаимодействия нескольких факторов, включая обстановку на мировом рынке и геополитическую ситуацию. Кроме того, ценообразование на сою зависит от многих других элементов, таких как общий объем экспорта страны, колебания закупочных цен на местном уровне, расходы по транспортировке через порты и по суше, а также текущее состояние мирового рынка.

Важную роль играют расходы, с которыми каждый день сталкиваются украинские производители сои. Эти расходы включают стоимость сельскохозяйственной техники, расходы на топливо и смазочные материалы, амортизацию, семена и колебания курса национальной валюты. С учетом всех этих факторов важно учитывать их влияние на окончательную цену при закупке сои.

Следует отметить, что война с Россией оказала негативное влияние на цены на сою в Украине. Она привела к разрушению значительной части сельскохозяйственных угодий и нарушению логистических сетей, что снизило предложение сои на рынке.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит рапс и кукуруза . Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна подсолнечника и ячменя . Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.