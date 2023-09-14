Ціни на зерно в Україні: скільки коштує кукурудза у вересні

Качан кукурудзи. Фото: cloudfront.net

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна відіграє значну роль у постачанні зернових на світові ринки. Вона активно займається виробництвом та експортом різноманітних видів зернових культур, таких як пшениця, кукурудза та ячмінь. Однак російська агресія, блокада і руйнування портів на Чорному морі негативно вплинули на експорт зерна з України. Так, за інформацією уряду Великої Британії, починаючи з липня, після одностороннього виходу Російської Федерації із "зернової угоди", російські ракети та безпілотні апарати знищили 280 тисяч тонн українського зерна.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 14 вересня.

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Станом на 14 вересня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 3708 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 14 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на кукурудзу упродовж останніх днів сильно впала. Так, у середу, 6 вересня, середня вартість тонни кукурудзи становила 4043 грн і відтоді впала спочатку до 4003 грн за тонну, а згодом до 3981 грн. Наразі ціна за тонну кукурузи є мінімальною за тиждень.

Як формуються ціни на кукурудзу в Україні

Кукурудза є найпоширенішою сільськогосподарською культурою як в Україні, так і за кордоном. Безліч різних сортів кукурудзи вирощується як для внутрішнього споживання, так і для експорту.

На сьогодні на ціну на кукурудзу впливає низка факторів:

1. Світовий попит на кукурудзу.

2. Обсяг посівних площ, виділених під кукурудзу в основних країн-експортерах.

3. Погодні умови та кліматичні фактори, які впливають на врожай та якість зерна.

4. Валютний курс.

5. Вартість пального, мастильних матеріалів, обслуговування сільськогосподарської техніки та інші операційні витрати.

6. Характеристики кукурудзи, такі як сорт, цілісність насіння та вологість.

Вартість кукурудзи може змінюватися залежно від етапу циклу вирощування. Найменші ціни зазвичай спостерігаються при збиранні врожаю, а потім вони поступово збільшуються через додаткові витрати, пов'язані зі зберіганням зерна. Пікове зростання цін на кукурудзу зазвичай відбувається наприкінці осені та на початку зими, а також наприкінці зими та на початку весни.

Однак варто зазначити, що в Україні суттєвий вплив на ціни на кукурудзу справило російське вторгнення. Війна та руйнування портів на Чорному морі призвели до обмеження доступного обсягу кукурудзи на світовому ринку. Це своєю чергою призвело до збільшення світової вартості кукурудзи.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує соняшник та пшениця. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна ріпаку та сої. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.