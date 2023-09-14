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Цены на зерно в Украине: сколько стоит кукуруза в сентябре

14 сентября 2023 07:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Ціни на зернові в Україні станом на 14 вересня 2023
Кочан кукурузы. Фото: cloudfront.net
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Украина играет значительную роль в поставках зерновых на мировые рынки. Она активно занимается производством и экспортом различных видов зерновых культур, таких как пшеница, кукуруза и ячмень. Однако российская агрессия, блокада и разрушение портов на Черном море оказали негативное влияние на экспорт зерна из Украины. Так, по информации правительства Великобритании, начиная с июля, после одностороннего выхода Российской Федерации из "зернового соглашения", российские ракеты и беспилотные аппараты уничтожили 280 тысяч тонн украинского зерна.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 14 сентября.

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По состоянию на 14 сентября средняя цена на кукурузу в Украине составляет 3708 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 14 сентября. Фото: tripoli.land

При этом цена на кукурузу за последние дни сильно упала. Так, в среду, 6 сентября, средняя стоимость тонны кукурузы составляла 4043 грн и с тех пор упала сначала до 4003 грн за тонну, а впоследствии до 3981 грн. Сейчас цена за тонну кукурузы минимальна за неделю.

Как формируются цены на кукурузу в Украине

Кукуруза является самой распространенной сельскохозяйственной культурой как в Украине, так и за рубежом. Множество различных сортов кукурузы выращивается как для внутреннего потребления, так и для экспорта.

На сегодняшний день на цену на кукурузу влияет ряд факторов:

1. Мировой спрос на кукурузу.
2. Объем посевных площадей, выделенных под кукурузу в основных странах-экспортерах.
3. Погодные условия и климатические факторы, влияющие на урожай и качество зерна.
4. Валютный курс.
5. Стоимость топлива, смазочных материалов, обслуживание сельскохозяйственной техники и другие операционные расходы.
6. Характеристики кукурузы, такие как сорт, цельность семян и влажность.

Стоимость кукурузы может варьироваться в зависимости от этапа цикла выращивания. Наименьшие цены обычно наблюдаются при уборке урожая, а затем постепенно увеличиваются из-за дополнительных затрат, связанных с хранением зерна. Пиковый рост цен на кукурузу обычно происходит в конце осени и начале зимы, а также в конце зимы и начале весны.

Однако следует отметить, что в Украине существенное влияние на цены на кукурузу оказало российское вторжение. Война и разрушение портов на Черном море привели к ограничению доступного объема кукурузы на мировом рынке. Это, в свою очередь, привело к увеличению мировой стоимости кукурузы.

Напомним, что в Украине второй год продолжается полномасштабная война, однако наша страна до сих пор остается одним из ведущих мировых производителей и экспортеров зерна. Новости.LIVE изучили, что происходит сейчас на рынке зерна и сколько в Украине стоит подсолнечник и пшеница. Кроме того, мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна рапса и сои. Также мы рассказали, как изменились цены на зерно в Украине из-за обстрелов РФ портов и зернохранилищ нашей страны.

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