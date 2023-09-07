Ціни на зернові в Україні станом на 7 вересня 2023

Збирання соняшнику. Фото: landlord.ua

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Україна, як і раніше, залишається одним із найбільших світових експортерів соняшнику. Проте, на жаль, через російське вторгнення і блокаду основних портів країни експорт зернових з України на даний момент значно ускладнений. Проте українські сільгоспвиробники не збираються здаватися і використовують альтернативні маршрути. Згідно з заявою єврокомісара Януша Войцеховського, Європейська комісія має надати підтримку Україні, забезпечивши транзит зерна через країни-члени Європейського союзу, які межують з Україною, до більшої кількості морських портів.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні сьогодні коштує соняшник.

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Станом на 7 вересня середня ціна на соняшник в Україні становить 12314 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на соняшник в Україні станом на 7 вересня. Фото: tripoli.land

При цьому ціна на соняшник упродовж останніх днів тільки падал. Так, у середу, 30 серпня, середня вартість тонни соняшнику становила 12989 грн і відтоді практично постійно падала. Спочатку до 12986 грн за тонну, згодом до 12522 грн і, з рештою, до 12314 грн за тонну, що становить мінімум за тиждень.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на соняшник в Україні. Фото: tripoli.land

Як формуються ціни на соняшник в Україні

Оптові ціни на соняшник формуються під впливом різних факторів та тенденцій як на внутрішньому, так і світовому ринку. Серед цих факторів можна виділити такі:

1. Прогнози щодо врожаю у країнах, які є провідними виробниками соняшнику.

2. Зміни цін на інші сільськогосподарські культури, такі як ріпак та соя.

3. Погодні умови, які можуть вплинути на врожай соняшнику.

4. Рівень цін та обсяги експортних контрактів на продукцію, що отримується з переробки соняшнику, такі як олія та шрот.

5. Олійність насіння соняшника, що впливає на закупівельну ціну. Висока олійність насіння дозволяє сільгоспвиробникам розраховувати на вищу ціну за врожай.

6. Якість продукції, включаючи наявність бур'янів і вологість насіння.

Протягом року ціни на соняшник на оптовому ринку змінюються залежно від пропозиції. Зазвичай мінімальна ціна на насіння соняшника фіксується на початку вересня, коли починається збирання врожаю і пропозиція на ринку стає більшою.

Крім того, вартість соняшника як культури з високим вмістом олії безпосередньо пов'язана зі світовою міжнародною торгівлею. Україна, як великий експортер соняшнику, схильна до впливу світової кон'юнктури на ціни на цю сільськогосподарську культуру.

Також не слід забувати, що Україна перебуває в стані війни з РФ. Руйнування Росією портів на Чорноморському узбережжі призвели до обмеження доступного обсягу соняшнику на світовому ринку. Вторгнення РФ вкрай негативно вплинуло на вирощування та експорт зернових в Україні та ціни на них.

Нагадаємо, що в Україні другий рік триває повномасштабна війна, однак наша країна й досі залишається одним із провідних світових виробників та експортерів зерна. Новини.LIVE вивчили, що відбувається зараз на ринку зерна та скільки в Україні коштує ріпак та кукурудза. Крім того, ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої, та ячменю. Також ми розповіли, як змінилися ціни на зерно в Україні через обстріли РФ портів і зерносховищ нашої країни.